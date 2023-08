Prasówka z całego tygodnia 20.08.2023 w Międzyrzeczu. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco

Wielu mieszkańców o tej inwestycji marzyło od lat 90. W końcu ścieżka rowerowa po dawnym nasypie kolejowym ze Skwierzyny do Murzynowa staje się bardziej realna. Gmina szykuje się do jej zaprojektowania.

Międzyrzecki Rejon Umocniony to bez wątpienia jedna z największych atrakcji turystycznych w Lubuskiem. Przyciąga miłośników militariów i fortyfikacji z całej Polski. Po pandemii ruch turystyczny systematycznie rośnie. Wzrasta też zainteresowanie nietoperzami, dla których MRU jest prawdziwym rajem na ziemi.

Ponad pięć milionów złotych wydała Skwierzyna na uzbrojenie terenów inwestycyjnych. Powstały m. in. nowe drogi, kanalizacja. Ze swojej kasy gmina wydała niewiele, bo udało się otrzymać na ten cel dofinansowanie z dwóch źródeł. Zainwestowane pieniądze wrócą do gminy w postaci podatków, a dla mieszkańców powstaną i już powstają nowe miejsca pracy.

W poniedziałek, 14 sierpnia, w Pszczewie odbył się piknik wojskowy. To już trzecia edycja tego wydarzenia w Lubuskiem. Wcześniej pikniki odbywały się w Szlichtyngowej i w Zbąszynku. We wtorek impreza przeniesie się do podgorzowskiej Kłodawy.

Nie tylko mieszkańcy tropików muszą sobie radzić z wysokimi temperaturami. Nad nasz kraj również nadciąga fala upałów. W najbliższych dniach termometry wskażą grubo powyżej trzydziestej kreski na plusie. Żar będzie lał się z nieba także w województwie lubuskim. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał dla regionu ostrzeżenie drugiego stopnia przed upałami.

Transportery opancerzone, czołg leopard i cała masa innego sprzętu wojskowego zaparkowała w parku przed urzędem miejskim w Zbąszynku. Przyjechali też żołnierze, którzy prezentowali sprzęt i cierpliwie odpowiadali na wszystkie pytania. Tak wyglądał piknik militarny, który w Zbąszynku odbył się w niedzielę, 13 sierpnia.