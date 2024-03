Dramatyczna interwencja policjantów w Międzyrzeczu. Liczyła się każda sekunda!

Policjanci na miejscu pożaru

Początkowo próbowali dostać się do środka przez okno, jednak wysoka temperatura i gęsty dym uniemożliwiły to. Wobec braku innych możliwości, funkcjonariusze byli zmuszeni wybić szybę w drzwiach wejściowych, aby dostać się do wnętrza budynku. Każda sekunda była cenna, a zadymienie utrudniało widoczność i oddychanie.