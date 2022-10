Osadzeni z szansą na zatrudnienie. W międzyrzeckim areszcie śledczym otwarto halę produkcyjną

Świętowano otwarcie międzyrzeckiej hali produkcyjnej

We wtorek (4 października) podczas uroczystości spotkali się przedstawiciele województwa lubuskiego, samorządu terytorialnego oraz służb mundurowych. Świętowano otwarcie międzyrzeckiej hali produkcyjnej, która zapewni nowe miejsca pracy dla skazanych skierowanych do odbywania kary pozbawienia wolności. Jak informuje Areszt Śledczy w Międzyrzeczu, jej powierzchnia to 1000 metrów kwadratowych. Obiekt znajduje się na ścisłym terenie aresztu co oznacza, że ruch osadzonych po terenie jednostki przebiega pod nadzorem i dzięki temu jest w pełni bezpieczny, a osadzeni zatrudnieni w hali nie będą opuszczali więziennych murów.