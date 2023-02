Jest praca dla strażników więziennych w Międzyrzeczu. Na chętnych czeka kilkadziesiąt etatów

Jednak, aby móc podjąć taką służbę należy spełnić szereg warunków. Między innymi trzeba posiadać obywatelstwo polskie, mieć uregulowany stosunek do służby wojskowej, być osobą niekaraną i posiadać co najmniej średnie wykształcenie.

Ta praca skierowana jest przede wszystkim do osób odpowiedzialnych, opanowanych oraz odpornych na stres, bo służba nie należy do łatwych. Trzeba być gotowym na nagłe sytuacje, które często wymagają szybkiego reagowania oraz podejmowania natychmiastowych decyzji. Ważne również, aby były to osoby pewne siebie, które nie boją się nowych wyzwań. Warto wiedzieć, że jest to praca w systemie wielozmianowym i w bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności - mówi kpt. Jacek Ćwiertnia, rzecznik prasowy dyrektora Aresztu Śledczego w Międzyrzeczu.