Od tej tragedii minęło kilkadziesiąt lat, a wciąż wywołuje ciarki. Koło Skwierzyny do rzeki wpadł autobus. Życie straciło 15 osób

Jak doszło do tragicznego karambolu? Śledczy, stawiając zarzuty kierowcy, napisali, że jechał z nadmierną prędkością i nie reagował na znaki drogowe, a zwłaszcza na znak nakazujący wyhamowanie do 30 km/h. Gdy kilkadziesiąt godzin po katastrofie stawiano mu zarzuty, policja ciągle szukała jeszcze ciała ostatniej ofiary: pięcioletniej Tereski… A w szpitalach w Skwierzynie, Międzyrzeczu, Gorzowie i Zielonej Górze trwała walka o życie i zdrowie wielu pasażerów.

Autobus pełen ludzi runął do rzeki

Był poniedziałek, późny wieczór 25 października 1965 roku. Autobus jadący z Londynu do Poznania, pokonując most na Obrze koło Skwierzyny, uderzył w ciężarówkę, wyłamał barierę i wpadł do rzeki. Za kółkiem pełnego ludzi autobusu siedział Thomas D. (próbowaliśmy go odszukać po pełnym nazwisku, wiele wskazuje na to, że zmarł w 2015 r. w Holandii – w rejestrach znaleźliśmy informacje o zgodnie mężczyzny, którego dane i data urodzenia odpowiadały danym kierowcy).