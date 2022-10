Dwa wypadki na S3. Wyglądało bardzo groźnie! Dwie osoby zostały poszkodowane

Wypadki na trasie S3

Do pierwszego zdarzenia drogowego doszło o godzinie 17.25 we wtorek, 25 października. Dyżurny SKKP w Międzyrzeczu zadysponował jeden zastęp do wypadku na trasie S3, na 107km w kierunku Gorzowa. Ze zgłoszenia wynikało, iż w samochodzie zatarło się koło wydobywa się dym.

- Do zdarzenia natychmiast wyjechał jeden zastęp oraz zastęp z JRG Międzyrzecz. Gdy pierwszy zastęp dojechał na miejsce, okazało się, że samochód uderzył w barierki - przekazują strażacy ochotnicy z OSP Skwierzyna.

Strażacy zabezpieczyli miejsce zdarzenia i z uwagi na sytuację i w porozumieniu z policją, zaszła konieczność zamknięcia całego pasa jezdni w kierunku Gorzowa. Policjanci zorganizowali objazd od węzła Skwierzyna Zachód do Gorzowa, starą E3.

Zobaczcie zdjęcia z miejsca zdarzenia: