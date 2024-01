Morderstwo w Brójcach. Podejrzany ma 19 lat. Grozi mu dożywocie. Co ustalono do tej pory?

Powołano specjalny zespół

- Wszystko po to, aby wyjaśnić wszelkie okoliczności tej zbrodni oraz ustalić, zatrzymać i postawić pod stan oskarżenia osobę za to odpowiedzialną. Stąd dziesiątki godzin wytężonej pracy przekładającej się na przeprowadzenie szeregu czynności procesowych i operacyjnych. Technicy podczas oględzin miejsca zdarzenia zabezpieczyli wiele śladów kryminalistycznych, które poddawane zostały wnikliwej analizie za pomocą najnowszych metod badań - wyjaśnia podinspektor Marcin Maludy, rzecznik prasowy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wielkopolskim.

Jak informuje Lubuska Policja do sprawy przydzieleni zostali najbardziej doświadczeni lubuscy policjanci z pionu kryminalnego. Powołano specjalny zespół, w skład którego weszli doświadczeni funkcjonariusze Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego oraz Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim zajmujący się na co dzień tego typu zdarzeniami.

Zaangażowano ekspertów z Gorzowa i Poznania

Grozi mu dożywocie

Okazał się nim 19-letni mieszkaniec powiatu międzyrzeckiego, którego policjanci zatrzymali 27 grudnia 2023 roku. Tego samego dnia w Prokuraturze Okręgowej w Gorzowie Wielkopolskim młodemu mężczyźnie przedstawiono zarzut zabójstwa, a następnie decyzją sądu został tymczasowo aresztowany. Zgodnie z Kodeksem Karnym za to przestępstwo grozi kara nawet dożywotniego pozbawienia wolności.

Kolejne morderstwo w Brójcach

Dodajmy, że zabójstwo, do którego doszło we wrześniu 2023 jest kolejnym tego typu zdarzeniem w Brójcach. W połowie lutego tego samego roku w miejscowości odkryto ciało osiemdziesięciodwuletniej kobiety. Miał się na nie natknąć pracownik ośrodka pomocy społecznej. Sekcja zwłok wykazała, że doszło do zabójstwa.