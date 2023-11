Zabójstwo starszej kobiety w Brójcach. Sprawca wciąż na wolności

Ciało znaleziono w kamienicy

W połowie września 2023 roku w jednej z kamienic w Brójcach (powiat międzyrzecki) doszło do zabójstwa 75-letniej kobiety. Do sprawy przydzieleni zostali najbardziej doświadczeni lubuscy policjanci z pionu kryminalnego. Powołano specjalny zespół, w skład którego wchodzą funkcjonariusze kryminalni i dochodzeniowo-śledczy zajmujący się na co dzień tego typu zdarzeniami.

- Aby ustalić wszelkie okoliczności tej zbrodni, policjanci przeprowadzili szereg czynności procesowych i operacyjnych, co pozwoliło na znaczne zawężenie kręgu osób podejrzanych – informuje młodszy aspirant Mateusz Sławek z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim.