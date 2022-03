Międzyrzeczanie "Solidarni z Ukrainą". W Międzyrzeczu odbył się wiec poparcia dla objętej wojną Ukrainy

Msza Święta i wiec poparcia dla Ukrainy w Międzyrzeczu

Nie trzeba wiele, by pomóc

Ksiądz Ernest Sukulski, proboszcz Parafii Greckokatolickiej w Międzyrzeczu, mówił o pomocy bliźniemu na miarę możliwości. - Pan Jezus tak naprawdę nie wymaga od nas nie wiadomo czego - głodnego nakarmić, spragnionego napoić, nagiego przyodziać. To nie jest tak, że teraz mamy wszystkim na przykład zbudować domy, róbmy to, co jest w naszych możliwościach, to, co możemy. Z jednej strony to nie jest dużo dać jeść komuś, kto jest głodny, z drugiej strony dla kogoś, kto jest głodny, gdy dostaje ciepły posiłek, to jest bardzo dużo - opowiada.