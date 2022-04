Koło Międzyrzecza zapowiada się dobra zabawa! Majówka z opencachingiem i Międzyrzeckim Rejonem Umocnionym

Majówka z Międzyrzeckim Rejonem Umocnionym

Opencaching, na czym polega?

A co oznacza tajemnicze słownictwo? Gra polega na szukaniu skrzynek, ale nie zawsze są to ukryte pudełka. Jak tłumaczy Tomasz Ciach, przewodnik opencachingu w województwie lubuskim, istnieją różne rodzaje skrzynek. Skrzynką mojej żony jest nasz piesek, przygarnięty podczas jednego z eventów. Czasami czyjąś skrzynką może być np. samochód. Jest także skrzynka typu own, którą nosi przy sobie właściciel. Jest to zadanie do wykonania, np. zjedzenie 10 paluszków w minutę. Są także skrzynki-quizy lub multi, aby je odnaleźć należy pokonać kilka etapów - opowiada mężczyzna.