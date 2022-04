Niedaleko Międzyrzecza powstaje... nowy bunkier! Czyli budynek muzeum MRU. A pod ziemią będzie można przejechać się kolejką

Muzeum Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego

Dwa piętra muzeum

- Mamy nadzieję, że wykonawca skończy prace w ciągu miesiąca - mówił pod koniec marca dyrektor. Uroczystość otwarcia zaplanowano na wrzesień. - Dajemy sobie więcej czasu, bo proces tworzenia wystawy stałej jest trudny. Chcemy, aby wszystko było dobrze przygotowane, natomiast obiekt i wystawa to jest dodatek do tego, co przyciąga turystów, czyli naszej podziemnej trasy turystycznej - dodaje.