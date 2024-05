Gotowi na wzruszenia? Niedługo szkoła w Bobowicku świętuje 70-lecie. Ale mamy zdjęcia! [GALERIA]

Na facebookowym profilu placówki czytamy, że możliwość dokonywania zgłoszeń do udziału w uroczystości 70-lecia istnieje do 10 czerwca. W tym celu należy pobrać i wypełnić kartę zgłoszenia. Później trzeba dostarczyć ją do szkoły najpóźniej do 10.06.2024 r.

Wstępny programy program uroczystości, zaplanowanych na 22 czerwca, wygląda tak:

10.00 Msza Święta w kościele w Bobowicku

11.00 Przemarsz do szkoły

12.00 Część oficjalna

13.00 Obiad

13.30 Spotkanie absolwentów z nauczycielami, zwiedzanie szkoły

19.00 Bal absolwentów

Z okazji 65. urodzin szkoły (kiedy to było...) placówka udostępniła nam fantastyczne, historyczne zdjęcia. Część z nich pochodzi ze zbiorów szkoły, wiele przekazali sami absolwenci. Niektóre z ujęć to absolutne perełki!

Rozpoznajcie się na zdjęciach? Chodziliście w Bobowicku do szkoły? Śmiało, napiszcie w komentarzach swoje wspomnienia!