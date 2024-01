Google Street View Międzyrzecz: zobaczcie najnowsze zdjęcia z miasta. Może na nich jesteście?

Google Street View to po prostu wirtualne podróże/spacery po różnych miastach. Pomysł jest prosty: po Rzymie, Paryżu, Warszawie czy... Międzyrzeczu jeździ auto ze specjalną kamerą na stelażu zamontowanym na dachu.

Google Street View: dowolne miasto, dowolny widok

Urządzenie filmuje/robi zdjęcia w 360 stopniach (czyli "widzi" wszystko dookoła) i widoki z takiego przejazdu są później przeniesione do internetowych map. I już można zajrzeć na ulice dowolnego miasta i zobaczyć, co widziała kamera.

Takie specjalne pojazdy były w Międzyrzeczu już kilka razy. Ostatni raz w 2022 r. I wybrane ujęcia właśnie z tego przejazdu prezentujemy dziś w galerii. Może znajdziecie na zdjęciach siebie? Uwaga: dostępne są także zdjęcia z poprzednich lat. To znakomita okazja, by przypomnieć sobie, jak kiedyś wyglądały te same miejsca. Różnice bywają ogromne!