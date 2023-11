Piękny Międzyrzecz na starych zdjęciach. Zobaczcie perełki z Archiwum Państwowego w Zielonej Górze

Na stronie gminy Międzyrzecz możemy przeczytać:

Od roku 1945 miasto i ziemia międzyrzecka ponownie należą do Polski. 30 stycznia 1945 roku wojska radzieckie wyzwoliły Międzyrzecz, który po podziale administracyjnym z 15 marca 1945 wszedł w skład Pomorza Zachodniego i uzyskał statut powiatu. Na mocy umowy o repatriacji z 1944 roku na teren powiatu Międzyrzecz przesiedlono do 31.XII.1948 roku 23.629 osób z terenów polskich zajętych przez wschodniego sąsiada. Taka różnorodność etniczna przyczyniła się do powstania u nas barwnego przekroju narodowości, kultur i zwyczajów. Kolejne zmiany organizacji nowopowstałego państwa polskiego stworzyły w 1950 roku województwo zielonogórskie, w którym Międzyrzecz był do kolejnych zmian z roku 1975. Do 1957 roku zakończono odbudowę zasadniczej części miasta i przystąpiono do budowy nowych osiedli mieszkaniowych. Obchody 1000-lecia Państwa Polskiego w 1966 roku uczczono budową pomnika. W 1975 r. utworzono nowe województwo gorzowskie z Międzyrzeczem jako gminą. Ostatnie zmiany z 1999 r. reaktywowały powiat Międzyrzecz w ramach województwa lubuskiego.