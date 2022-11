Dobre wieści dla międzyrzeczan. Będzie bezpieczniej! Remiza w Obrzycach zostanie zmodernizowana. Poprowadzi do niej nowy dojazd

Promesy na 450 tysięcy złotych

Promesy na 450 tysięcy złotych odebrali burmistrz Międzyrzecza Remigiusz Lorenz i prezes OSP Międzyrzecz-Obrzyce Andrzej Szyszka. – Kolejna dobra okazja do tego, aby chylić czoła przed strażakami z OSP za to, co robicie, za tą piękną służbę drugiemu człowiekowi oraz za Wasze zaangażowanie. Chcę również podziękować panu prezesowi WFROŚiGW w Zielonej Górze Mariuszowi Herbutowi za to, że dostrzega potrzebę istnienia takiego programu oraz za to, że WFROŚiGW uruchamia go z własnych pieniędzy. Cieszę się, że istnieje duże nim zainteresowanie – mówił wojewoda podczas uroczystości.

Gmina Międzyrzecz otrzymała środki w formie możliwej do umorzenia pożyczki, które pozwolą na termomodernizację remizy z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii oraz rozbudowę w zakresie reorganizacji wyjazdu. Całkowity koszt projektu to 450 000,00 zł.