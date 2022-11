Jest nowy parking i kotłownia, będą też drzewa, krzewy i kwiaty. Zmiany w Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej.

Międzyrzecz. Przy muzeum pojawią się nowe drzewa, krzewy i kwiaty

- Uważam, że będzie imponująco. Mam świadomość, że to, jak w tej chwili wygląda parking, może wzbudzać niepokój mieszkańców miasta i mogą sądzić, że park stracił, ale gdy pojawią się nasadzenia, a potem odczekamy sezon, wszyscy uznają, że była to potrzebna inwestycja - mówi Andrzej Kirimel, dyrektor Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej.

Kolejne inwestycje na terenie międzyrzeckiego muzeum

Budowa nowego parkingu na 50 samochodów, zlokalizowanego koło dawnej karczmy, jest już praktycznie na ukończeniu. Jak informuje Kirimel, obecnie trwają ostateczne testy, a za około dwa tygodnie powinien nastąpić odbiór techniczny inwestycji. Ponadto powstała również droga dojazdowa do budynków muzeum, pełniąca także funkcję drogi przeciwpożarowej, oraz utwardzona aleja dla ruchu pieszego, również prowadząca z parkingu do budynków muzealnych. Ogrodzenie terenu zostało wymienione na nowe.

Planowane nasadzenia powstaną przy parkingu i przy drodze idącej wzdłuż parku aż do mostu oraz na terenie parku. Jak informuje powiat świebodziński, oprócz przygotowania projektu zagospodarowania terenu zielonego w parku, trwa także inwentaryzacja drzew. To pierwsza próba ich policzenia od ponad pół wieku. W tym celu firma Landgreen z Poznania umieści na drzewach za pomocą szpilek arborystycznych tabliczki z kolejnymi numerami. Numery (tzw. arbotagi) zsynchronizowane są z systemem informatycznym, który służy do zarządzania zielenią wysoką.