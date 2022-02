Co dalej z działkami i boiskiem koło szpitala w Obrzycach, w Międzyrzeczu? Ludzie boją się, że staną tam bloki!

Dwa lata temu skrzyknęli się i odremontowali, już dawno zapomniane, boisko w Obrzycach, w pobliżu szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych. Niestety, z powodu urzędniczych decyzji, ten teren znów zarósł chaszczami. Niepewna przyszłość czeka również pobliskie ogródki działkowe, kort, a także lasek. Teraz istnieje groźba, że zostaną zrównane z ziemią, a w tym miejscu staną bloki.

"Wnioskowane przeznaczenie działki to teren pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną i teren rekreacyjny"

"Wnioskujemy o zachowanie dotychczasowego charakteru działki 34/154 ze względu na jej bogatą historię!" - tak rozpoczyna się petycja do Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu. Działka znajduje się w pobliżu Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Obrzycach, którego to jest własnością. Szpital w lutym 2021 roku notarialnie zrzekł się działki, oświadczając, że jest mu ona zbędna do prowadzenia dalszej działalności statutowej, jednak ze względu na obowiązujące umowy ją obciążające, nieruchomość nie została wtedy przejęta przez województwo lubuskie. Jednak do chwili obecnej działka nie została jeszcze formalnie przekazana przez szpital do wojewódzkiego zasobu - informuje Paweł Kozłowski, Rzecznik Prasowy Zarządu Województwa Lubuskiego. - Planując dalsze zagospodarowanie przejmowanych nieruchomości do wojewódzkiego zasobu nieruchomości, złożono wniosek do Urzędu Miasta w Międzyrzeczu o sporządzenie planu zagospodarowania dla nieruchomości przejmowanych w Międzyrzeczu, m.in. dla działki nr 34/154. Wnioskowane przeznaczenie działki to teren pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną i teren rekreacyjny - informuje w dalszej części pisma Urząd Marszałkowski.

Od kilkudziesięciu lat na działce znajdują się ogródki działkowe, a także stadion z bogatą historią, kort, na którym trenował polski tenisista Wojciech Fibak oraz tereny porośnięte lasem, pamiętającym tragiczną historię - w ramach programu III Rzeszy mordowano tam osoby chore psychicznie.

Anonimowe pismo

W zeszłym tygodniu (piątek, 18 lutego) działkowców spotkała nieprzyjemna niespodzianka. Ktoś zostawił im kartkę, na której zostało napisane, że kort, boisko oraz ogrody działkowe zostaną zlikwidowane, a osoby dzierżawiące działki są zobowiązane do stopniowego usuwania z nich infrastruktury. - My płacimy podatki i mamy jakieś prawa! To nie może być tak, że ktoś tutaj zostawił kartkę, że my mamy się wynosić do 16 sierpnia, tej kartki nikt nie podpisał, nie ma żadnej daty! - mówi oburzony Jerzy Dąbrowski, członek zarządu Stowarzyszenia Zdrowie i Wypoczynek. - Nie może być tak, że ktoś podnosi kartkę z ziemi i stąd się dowiadujemy o wszystkim. Chcemy się dowiedzieć, co Urząd Marszałkowski chce z nami zrobić i jakim prawem - wtóruje mu Lidia Oszmiańczuk, działkowiczka. - Nie chcemy być traktowani jak pionki! Płacimy podatki i dzierżawę za ten teren i gospodarujemy na nim od wielu, wielu lat - dodaje Romuald Domalski.

Działkowicze są oburzeni. Co dalej z ich ogródkami?