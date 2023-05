Nowa inwestycja w Międzyrzeczu. Dziś wmurowano kamień węgielny. Zobaczcie zdjęcia

W parku przemysłowym rozpoczęła się budowa nowego zakładu pracy. W wmurowaniu kamienia węgielnego uczestniczyli m.in., burmistrz Remigiusz Lorenz i jego zastępczyni Agnieszka Śnieg. – To bardzo dobra wiadomość dla firmy, gminy i mieszkańców – zaznacza samorządowiec.

W Międzyrzeckim Parku Przemysłowym rozpoczęła się budowa zakładu Brugg, należącego do szwajcarskiej grupy kapitałowej Brugg Group. Jej międzyrzecka filia działa wprawdzie już od 2006 r, ale – jak zaznaczają jej przedstawiciele – w nowym zakładzie będzie mogła potroić produkcję i zwiększyć zatrudnienie z 70 do 150 pracowników.

Międzyrzecka filia Brugg Group produkuje wiązki elektryczne do samochodów, maszyn i jachtów. Budowa nowego zakładu ma się zakończyć pod koniec przyszłego roku. Pierwszym akordem inwestycji było dzisiejsze wmurowanie kamienia węgielnego. Po podpisaniu aktów erekcyjnych dyrektorzy grupy – m.in. Szwajcarzy Patrick Kern i Philipp Sidler – włożyli je w specjalnej kapsuły, którą następnie wmurowali w fundamenty powstającego obiektu. Do kapsuły trafiły też szwajcarskie i polskie monety, wiązki kabli i aktualne wydanie dziennika „Gazeta Lubuska”.

W uroczystości uczestniczyli m.in. burmistrz Remigiusz Lorenz i jego zastępczyni Agnieszka Śnieg. – To bardzo ważny dzień dla firmy, naszej gminy i jej mieszkańców. Od 127 lat firma Brugg jest największym pracodawcą i gospodarczą wizytówką szwajcarskiego miasta Brugg. Pokładam szczerą nadzieję, że jej międzyrzecka filia będzie jednym z filarów dalszego rozwoju miasta Międzyrzecz - mówił R. Lorenz wręczając list gratulacyjny dyrektorowi zarządzającemu międzyrzeckiej jej filii Sławomirowi Kowalczykowi.