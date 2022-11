Wieś położona na półwyspie? Wysoka to jedno z najpiękniejszych miejsc w Lubuskiem! Zobaczcie zdjęcia

Wysoka to idealna destynacja dla szukających wypoczynku

Ma metrykę średniowieczną, a obecnie cieszy się dużą popularnością. Wieś Wysoka położona jest kilkanaście kilometrów od Międzyrzecza. Zabudowania mieszczą się na dużym półwyspie malowniczo wdzierającym się w jezioro. To idealne miejsce na wypoczynek i korzystanie z uroków natury. Przepiękne i czyste jezioro przyciąga co roku w te strony wielu turystów, wędkarzy i plażowiczów, a okoliczne lasy zachęcają do spacerów, czy jesiennego grzybobrania. Nad wodą można zobaczyć łabędzia niemego, czy błotniaka stawowego oraz wiele innych ciekawych gatunków ptaków. Przyroda okolicy zachwyca. W samej Wysokiej znajduje się kilka gospodarstw agroturystycznych. Turyści doceniają zwłaszcza panujący tu spokój i ciszę.