Tygodniowy przegląd prasy 21.01.2024: Międzyrzecz, 14.01-20.01.2024. Poznaj najważniejsze informacje z Międzyrzecza

Wydawać, by się mogło, że dziś zegarki idą w zapomnienie. Każdy może spojrzeć w komórkę. Ale okazuje się, że teraz - podobnie jak auta - nie spełniają tylko swojej podstawowej funkcji. Świadczą o guście, pozycji, charakterze właściciela. I choć ekskluzywne zegarki kojarzą się nam ze Szwajcarią, to powstają one także w… Zielonej Górze, w firmie Polpora. Najnowszy model zegarka – Kopernik – powstał w hołdzie dla dokonań wybitnego uczonego. I już wzbudza ogromne zainteresowanie.

Nasz region zaskakuje na każdym kroku. Nie tylko przyrodą, architekturą, odkrywanymi na każdym kroku tajemnicami. Uwierzycie, że to właśnie u nas powstawały filmy i seriale, które głośnym echem odbiły się w polskiej i światowej kinematografii? Komedie, dramaty, horrory... Pod waszym nosem powstawały ogromne plany filmowe. Jak mogliście to przegapić? Sławni reżyserzy, aktorzy, aktorki na wyciągnięcie ręki. Zobaczcie!

Te informacje są zdumiewające, ale... okazuje się, że miesiąc, w którym się urodziliśmy, może mieć wpływ na to, z jakimi schorzeniami będziemy się mierzyć. Takie dane wysnuli amerykańscy naukowcy, którzy dostrzegli korelację pomiędzy miesiącami urodzenia a schorzeniami, z jakimi zwracają się do lekarzy pacjenci. Wiecie, że osoby urodzone w jednych miesiącach bardziej narażone są na choroby serca, a w innych np. na ADHD? Są też tzw. "bezpieczne miesiące", czyli takie, do których nie przypisano żadnych chorób.

We wtorkowy poranek (16 stycznia) doszło do groźnie wyglądającego zdarzenia na trasie DK 92 na skrzyżowaniu w miejscowości Lutol Suchy. To tam doszło do kolizji, w której uczestniczył autobus i samochód osobowy.

Od grudnia międzyrzecki szpital nie przyjmuje pacjentek do porodu oraz na patologię ciąży. To pokłosie wniosku o częściowe zawieszenie oddziału ginekologiczno-położniczo-noworodkowego, który władze lecznicy złożyły do wojewody lubuskiego. Teraz ciężarne mieszkanki muszą rodzić w innych placówkach na terenie regionu. Gotowy do przyjęcia pacjentek jest między innymi szpital w Świebodzinie.