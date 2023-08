Przegląd tygodnia z 13.08.2023 w Międzyrzeczu. Najważniejsze wydarzenia od 6.08 do 12.08.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

1,8 mln zł ma kosztować remont ul. Komisji Edukacji Narodowej w Międzyrzeczu. To ważna inwestycja zarówno dla mieszkańców okolicznych bloków, jak i dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 6. Będzie wygodniej i bezpieczniej!

Sobota 12 sierpnia to pierwszy ciepły dzień od dłuższego czasu. Spragnieni słońca Lubuszanie wyruszyli więc nad morze. Wiele osób tej podróży wspominać dobrze nie będzie, bo utknęli w gigantycznym korku. Powód: na S3 wypadek gonił wpadek.

Tygodniowa prasówka 13.08.2023: 6.08-12.08.2023 Międzyrzecz: pozostałe wydarzenia

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Międzyrzeczu. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

W poniedziałek (7 sierpnia) rano na trasie z Dobrojewa do Gorzowa doszło do groźnego wypadku. Kierowca osobówki zjechał z drogi i uderzył w przydrożne drzewo. W zdarzeniu ucierpiała jedna osoba, która została przetransportowana śmigłowcem do szpitala.