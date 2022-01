Przegląd prasy 27.01.2022 Międzyrzecz. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Międzyrzecza

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 26.01, w Międzyrzeczu. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Biedronka, Lidl i inne sklepy usuwają ten towar. Możesz go zwrócić i żądać zwrotu pieniędzy. Ostrzeżenie GiS! ”?

Prasówka Międzyrzecz 27.01: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Biedronka, Lidl i inne sklepy usuwają ten towar. Możesz go zwrócić i żądać zwrotu pieniędzy. Ostrzeżenie GiS! Główny Inspektorat Sanitarny ostrzega klientów wielu znanych sklepów. Po zbadaniu próbek niektórych kiełbas, wędlin, mięsa i jajek wiemy, że należy je wyrzucić. Sieci handlowe usunęły całe partie żywności z półek i ostrzegają klientów przed spożywaniem. Trzeba jednak sprawdzić, czy nie mamy tych produktów już w domu. Wyniki kontroli zostały upublicznione w aktualnym raporcie i podlegają natychmiastowej wykonalności. Sprawdź, które produkty muszą być wycofane. To głównie żywność, napoje i używki. Są jednak to także między innymi przedmioty kuchenne.

📢 Takie meble mieszkańcy województwa lubuskiego oddają na OLX zupełnie za darmo! Umeblować mieszkanie zupełnie za darmo? Tak, to możliwe! Na stronie OLX.pl mieszkańcy lubuskiego wystawiają ogłoszenia dotyczące mebli, które chcą oddać. Zazwyczaj jednak preferowany jest odbiór osobisty, o czym należy pamiętać. Do oddania są sofy, meble kuchenne, łóżka... Zobaczcie sami, co Lubuszanie wystawiają na OLX.pl i nie chcą za to pieniędzy! >>>

📢 Polskie dziennikarki sportowe zachwycają nie tylko urodą! Są też Lubuszanki! Polskie dziennikarki sportowe. Zachwycają nas nie tylko urodą. Sprawdź, czy znasz je wszystkie. I przekonaj się, które z nich to Lubuszanki.

Prasówka 27.01 Międzyrzecz: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Międzyrzeczu. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Nie jest dobrze. Padł nowy rekord. W Polsce ponad 50 tys. zakażeń. Jak wygląda sytuacja w Międzyrzeczu i powiecie? | raport z 26 STYCZNIA W środę, 26 stycznia w całej Polsce potwierdzono 53 420 nowych przypadków koronawirusa. To najwyższy wynik od 4 marca 2020, kiedy w naszym kraju odnotowano pierwszy przypadek zarażenia wirusem SARS-CoV-2. Jak wygląda sytuacja w Międzyrzeczu i powiecie międzyrzeckim?

To hydrozagadka! Z jeziora koło Międzyrzecza od lat znika woda. Pomost za chwilę będzie stał na piachu, a nie w wodzie! Jak to możliwe, że z jeziora niedaleko Gorzowa znika woda? Tam, gdzie kiedyś skakano na główkę, rośnie trawa! To nie żart! Teraz sprawę mają zbadać eksperci! 📢 Na tydzień przed operacją obniżki cen przez VAT 0 procent Biedronka wprowadza podwyżki? A inne sklepy? 📢 Najlepszy dermatolog w Lubuskiem. Do tych nich warto wybrać się na wizytę. Pacjenci mówią, że są najlepsi! Dermatolog to specjalista od chorób skóry. Do lekarza dermatologa warto zwrócić się po poradę lekarską m.in. w przypadku rozmaitego rodzaju zmian skórnych (trądzik, wysypki, plamki), gdy na naszym ciele pojawiają się znamiona (to może nas uchronić przed czerniakiem), czy wtedy, gdy wypadają nam włosy. To oczywiście tylko kilka sytuacji, w których z pomocą przyjdą nam ci specjaliści. Musimy stwierdzić, że w Lubuskiem nie przyjmuje zbyt wielu lekarzy dermatologów. Postanowiliśmy sprawdzić, którzy lekarze o tej specjalizacji cieszą się renomą wśród pacjentów. Na podstawie danych z serwisu znanylekarz.pl stworzyliśmy listę lekarzy dermatologów, którzy w Lubuskiem uznawani są za najlepszych (mają pięć gwiazdek i przynajmniej pięć opinii - niektórzy mają ich jednak nawet kilkaset!). Sprawdź tę listę i dowiedz się, do którego dermatologa warto się wybrać w Twoim mieście.

📢 Znaki zodiaku najseksowniejszych kobiet. Ranking od najmniej do najbardziej pociągających [lista] Możecie wierzyć lub nie w horoskopy to jednak wiele osób dostrzega pewne podobieństwo do osób urodzonych pod tym samym znakiem zodiaku. Posiadaczy danego znaku łączy kilka cech charakteru, także powodzenie kobiet u mężczyzn. Zobaczcie, dziewczyny spod tych znaków mają największe powodzenie! Sprawdź to!

📢 Surówka z pora i marchewki z sosem winegret. Przepis na zdrową sałatkę. Zrobisz ją w 15 min! Surówki przygotowywane ze świeżych warzyw i owoców warto jeść codziennie. Dzięki temu zadbamy o nasze zdrowie, odporność, a także pobudzimy nasze trawienie. Mamy dla Ciebie sprawdzony przepis na surówkę z pora i marchewki z dodatkiem sosu winegret i jabłka. Zrobisz ją w 15 minut! To bardzo proste. Sprawdź, jak krok po kroku ją przygotować.

📢 Zdalna edukacja w szkołach od czwartku! Jest decyzja w sprawie uczniów starszych klas Od czwartku (27 stycznia) wprowadzone zostanie nauczanie zdalne dla uczniów klas V i starszych. Minister edukacji i nauki poinformował, że naukę stacjonarną będą kontynuowały przedszkola, zerówki i uczniowie klas od I do IV.

