Prasówka z marca 2023. Zestawienie najważniejszych wydarzeń miesiąca. Zobacz, czy jesteś na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie podsumowanie minionego miesiąca. Zobacz artykuły, które w marcu czytaliśmy najchętniej. Które informacje przykuwały uwagę mieszkanek i mieszkańców Międzyrzecza najbardziej? Czy czytałeś artykuł: „Te 10-letnie auta trzymają się świetnie. Są najmniej awaryjne i warte polecenia. Świadczy o tym raport TUV”?

Przegląd marca 2023 w Międzyrzeczu: top 3 artykuły z miesiąca Oto lista najpopularniejszych wiadomości z marca 2023 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Te 10-letnie auta trzymają się świetnie. Są najmniej awaryjne i warte polecenia. Świadczy o tym raport TUV Chociaż w powszechnej świadomości 10-letnie auto uchodzi za stare, to wcale nie musi oznaczać, że będzie psuło się częściej niż nowsze egzemplarze. Niektóre modele bardzo dobrze znoszą upływający czas. Nie dość, że psują się rzadko, to jeszcze części do nich i ich serwisowanie jest stosunkowo tanie. O tym, że 10-letnie auta są godne uwagi świadczy też raport niemieckiego Stowarzyszenia Inspekcji Technicznej czyli TUV. Te 10-letnie auta najlepiej wypadły w ostatnim zestawieniu. 📢 Wypadek w gminie Bledzew. Auto wjechało w leżące na drodze drzewo. Jedna osoba została poszkodowana Do groźnej sytuacji doszło w nocy w czwartek, 30 marca na jednej z dróg w gminie Bledzew. Na leżącą na drodze powalone drzewo najechał kierowca samochodu osobowego.

📢 Tulipany w Polsce: kiedy kwitną i gdzie je oglądać? 3 najpiękniejsze pola tulipanów w kraju to wymarzone miejsca na weekend i majówkę Tulipany to jedne z najpiękniejszych wiosennych kwiatów. Łagodna zima oznacza, że sezon na kwitnięcie tulipanów zaczyna się już na przełomie marca i kwietnia, a pełen rozkwit osiągną na początku maja – w sam raz na majówkę. Gdzie w Polsce znajdują się największe i najpiękniejsze pola tulipanów, z tysiącami kolorowych kwiatów ciągnącymi się aż po horyzont? Przedstawiamy 3 miejsca w Polsce, gdzie tulipany kwitną najpiękniej. To gotowe pomysły na wiosenne wycieczki w weekend i majówkę 2023.

Prasówka kwiecień Międzyrzecz: pozostałe wydarzenia z poprzedniego miesiąca Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w marcu uwagę czytelniczek i czytelników z Międzyrzecza. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 ZUS podjął decyzję o wcześniejszej wypłacie 13. emerytur. Środki trafią do seniorów przed świętami? Sprawdź harmonogram wypłat „trzynastek” Dobra wiadomość dla polskich emerytów. ZUS podjął decyzję o wcześniejszej wypłacie trzynastych emerytur. Wcześniejsza wypłata obejmie również te osoby, które otrzymują świadczenie do 10. dnia miesiąca. Listonosze dostarczą środki jeszcze przed Wielkanocą. Natomiast wszystkie przekazy pieniężne z ZUS powinny trafić do emerytów najpóźniej do 25 kwietnia. Sprawdź harmonogram wypłat „trzynastek”.

📢 Panie, kto panu tak to... zepsuł! Wpadki i fuszerki budowlane, w które ciężko uwierzyć! 29.03.2023 Wieść niesie, że są budowle, w których nie ma ani jeden usterki - ale brzmi to wprost niemożliwie. Bowiem fuszerki budowlane zdarzają się dość często. Czasem by naprawić taką usterkę czy fuszerkę wystarczy niewiele. A jednak zdarzają się i takie wpadki budowlane, w które aż ciężko uwierzyć i słynne słowa "panie, kto panu tak to..." same cisną się na usta! 📢 Niebezpieczny dla ludzi żółw jaszczurowaty znaleziony w Chynowie pod Warszawą. "Potrafi odgryźć fragment dłoni i jest bardzo agresywny" Mieszkaniec gminy Chynów w powiecie grójeckim zauważył przy rowie melioracyjnym dużego, dziwnego żółwia. Wezwał na pomoc wolontariuszy z fundacji Epicrates, którzy go odłowili. Okazało się, że to rzadki, inwazyjny i niebezpieczny dla ludzi gatunek żółwia jaszczurowatego. Potrafi on odgryźć fragment ludzkiego ciała i jest bardzo agresywny. Nie jest to jednak pierwszy przypadek znalezienia żółwia jaszczurowatego w Polsce.

📢 Lubuskie pałace z lotu ptaka. Z tej perspektywy wyglądają zupełnie inaczej, wręcz nieziemsko! Lubuskie to kraina, w której nie brakuje pałaców i dworków. Część jest odrestaurowana i na co dzień cieszy turystów, inne są zaniedbane i opuszczone, jeszcze inne to istna ruina. Zapraszamy na podróż do kilku miejsc, w których zaprezentujemy lubuskie zabytki z zupełnie innej perspektywy. 📢 Najlepsze lubuskie atrakcje na weekend. Piękne krajobrazy, tajemnicze krainy, labirynty, parki rozrywki. Te miejsca Was oczarują Przed nami pierwszy od dłuższego tak ciepły weekend w Lubuskiem. Przygotowaliśmy dla was mnóstwo propozycji miejsc, gdzie na pewno nie będziecie się nudzić. Kilkadziesiąt bajecznych atrakcji turystycznych, słoneczna pogoda w okolicach 15 stopni czekają właśnie na was.

📢 To nasza mała lubuska Wenecja. Pod Międzyrzeczem jest jezioro w kształcie ogona wieloryba! Zazdrości nam Polska i świat. Zobaczcie zdjęcia Pomyślicie, że ściemniamy, ale gdzie tam! Niemal w samym sercu woj. lubuskiego znajduje się jezioro, które kształtem przypomina ogon wieloryba. Mała tego! Wyjątkowa topografia oraz bajeczne krajobrazy wokół tworzą idealną krainę rodem z filmów Disneya. Myślicie, że to koniec? Otóż nie! Miejscowość, którą otacza jezioro przypomina małą Wenecję. Te uliczki, woda wokół. Przepięknie to wygląda.

📢 Kobieca Twarz Roku 2023. Które z kandydatek z powiatu międzyrzeckiego mają szanse na tytuł? Zobacz ZDJĘCIA Z okazji Dnia Kobiet 2023 stworzyliśmy wielką galerię Mieszkanek województwa lubuskiego. Teraz w trzech kategoriach pokoleniowych - Córki, Matki i Kobiety dojrzałe - zostaną przyznane tytuły Kobiecej Twarzy Roku naszego regionu. Zobacz kandydatki z powiatu międzyrzeckiego. Głównymi nagrodami w finale ogólnopolskim akcji będą samochody - trzy Toyoty Aygo X. 📢 Robi się ciepło. Mazurska Amazonka, z emocjami górskiej rzeki. 📢 19 najbardziej zaskakujących miejsc w Polsce. Zdumiewające atrakcje, intrygujące zjawiska: wanna Johna Malkovicha, „oddech szatana” i inne W Polsce nie brak miejsc, które wprost zaskakują i zdumiewają. Wiele z nich znajduje się poza utartymi szlakami turystycznymi. Warto je poznać, by urozmaicić wycieczki po Polsce w weekend, urlop czy wakacje. Czy odważycie się np. zajrzeć do radioaktywnej kopalni, zwiedzić miejsce lądowania UFO, przespacerować się nad strumieniem, z którego wydobywa się „oddech szatana”, albo przejrzeć się w lustrze maga Twardowskiego? Zapraszamy do galerii 19 najbardziej zaskakujących miejsc i atrakcji w Polsce.

📢 „Brudna dwunastka”, czyli owoce i warzywa mające najwięcej pestycydów. Które trafiły na listę? Jak bezpiecznie jeść te produkty? Jak co roku amerykańska organizacja ekologiczna Environmental Working Group (EWG) przygotowała listę warzyw i owoców, które zawierają największe ślady pestycydów. Czy to oznacza, że powinny całkowicie zniknąć z naszego menu? W żadnym wypadku! Dowiedz się, które produkty wybierać i jak odpowiednio przygotować je do jedzenia, aby były bezpieczne dla naszego organizmu.

📢 W Trzebiszewie luksusowy mercedes roztrzaskał się o wóz konny. Na miejsce przyjechali strażacy i policjanci |ZDJĘCIA Do nietypowego zdarzenia doszło w niedzielę (19 marca) w godzinach wieczornych. 📢 Przysięga wojskowa w Międzyrzeczu. Ponad 100 żołnierzy złożyło ślubowanie. Nie brakowało wzruszeń. Zobaczcie zdjęcia W sobotę, 18 marca ponad 100 żołnierzy z 17. Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej złożyło przysięgę wojskową. Uroczystość, która odbyła się na placu przy Międzyrzeckim Ośrodku Sportu i Wypoczynku obfitowała w mnóstwo atrakcji. Nie zabrakło klasyków związanych z piknikiem militarnym.

📢 Bus uderzył w powalone drzewo. Droga krajowa 24 zablokowana. Na miejsce wezwano wszystkie służby |ZDJĘCIA Wieczorem we wtorek 14 marca doszło do gwałtownego załamania pogody. Silny wiatr łamał drzewa i gałęzie. Do nieszczęśliwego wypadku z powodu złych warunków pogodowych doszło na drodze krajowej 24.

