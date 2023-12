Prasówka 10.12.2023 z całego tygodnia w Międzyrzeczu. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przegląd tygodnia: Międzyrzecz, 10.12.2023. 3.12 - 9.12.2023: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Ciekawe wydarzenie w międzyrzeckiej bibliotece!

Tajemnicza budowla to dawna niemiecka fabryka kruszywa (szutru) w Dalimierzu, niewielkiej miejscowości w gminie Polanów (województwo zachodniopomorskie), Ze szczątkowo dostępnych informacji wynika, że powstała w latach 20. albo 30. XX wieku. To co widać na współczesnych zdjęciach, to tylko jej część.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia przed opadami marznącymi w całym województwie lubuskim. Na drogach pojawi się gołoledź, która jest bardzo niebezpieczna dla kierowców.