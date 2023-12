Mniam! Najpyszniejsze warsztaty na świecie odbyły się w Pszczewie!

W Pszczewie odbyły się świąteczne warsztaty kulinarne zorganizowane przez Koło Gospodyń Wiejskich w Pszczewie. Gospodynie gotowały pierogi i krokiety. Warsztaty to idealna okazja do wymiany doświadczeń, przepisów, a także do miłego spędzenia czasu.

