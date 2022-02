Orkan Dudley pokazał przerażającą siłę. Rodzina ze Skwierzyny straciła dach nad głową. Wojewoda apeluje: zostańcie w domach

Strażacy mówią o trzech momentach kulminacyjnych: pierwszy nastąpił rano między po godzinie 4, drugi między 10 a 12 i trzeci między 13, a 14. Powalone drzewa usuwali z dróg, linii energetycznych i budynków mieszkalnych. Podmuchy były tak silne, że uszkodziły wiele budynków. Rodzina ze Skwierzyny, która mieszka przy ulicy Spokojnej, straciła dosłownie dach nad głową.

Budynek nie nadaje się do użytkowania. Pan burmistrz zaproponował lokale zastępcze. Rodzina korzysta z pomocy swoich bliskich. My zapewniamy natychmiastowe wsparcie w postaci jednorazowego zasiłku do 6 000 zł, ale jest też możliwość wystąpienia, po odpowiednim sporządzeniu raportu strat, do rezerwy celowej budżetu państwa na odbudowę takich zniszczeń materialnych nawet do 200 000 zł – powiedział wojewoda Władysław Dajczak. - Będziemy wspierali tych wszystkich, którzy dziś ponieśli jakiekolwiek straty materialne.