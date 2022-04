Ogromna inwestycja w gminie Międzyrzecz. Trwa modernizacja oczyszczalni ścieków. Mamy zdjęcia!

Nowa technologia bardziej ekologiczna i tańsza

- To już ostatni moment na zmodernizowanie oczyszczalni, jeszcze chwila, a nie spełniałaby swojej funkcji - mówi Bogusław Czop, prezes Międzyrzeckiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji we wsi Święty Wojciech koło Międzyrzecza. Jak tłumaczy, modernizacja polega na odnowieniu wszystkich części i urządzeń koniecznych do niezawodnego działania. Oczyszczalnia funkcjonuje już od kilkudziesięciu lat. Od tego czasu zmieniła się jakość ścieków, powstały także nowe firmy wprowadzające ścieki przemysłowe. Nowa technologia ma być bardziej przyjazna środowisku, a zarazem tańsza.

Największa inwestycja od lat

- Zabiegałem o to, by wykonać kompleksową modernizację oczyszczalni, ponieważ mieliśmy problem z obumieraniem kultur bakterii, które oczyszczały ścieki. Nie pozwoliłoby nam to w perspektywie kilku kolejnych lat na podłączanie nowych zakładów produkcyjnych czy też osiedli mieszkaniowych, jak Międzyrzecz Wybudowanie - mówi Lorenz. - Tłumaczyłem to mieszkańcom w ten sposób, że najpierw należy zadbać o serce, które wszystko przepompowuje, a dopiero potem podłączać kolejne organy - dodaje. Po zakończeniu prac możliwe będzie podłączenie również nowych zakładów pracy, które powstaną w Międzyrzeckim Parku Przemysłowym Numer Dwa przy ulicy Rokitniańskiej.