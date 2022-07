Międzyrzecz. Co z wejściem do ratusza? Wewnętrzne drzwi pozostają zamknięte dla petentów

Zamknięte przeszklone drzwi

Na międzyrzeckim ratuszu zawisł komunikat informujący o tym, że przeszklone drzwi w urzędzie nadal pozostaną zamknięte na klucz. Oznacza to, że petenci wciąż mogą dostać się do przedsionka, jednak samodzielnie nie wejdą dalej, do poszczególnych biur. Decyzja uzasadniona została przedłużeniem przez prezesa Rady Ministrów obowiązywania trzeciego stopnia alarmowego CHARLIE–CRP oraz drugiego stopnia alarmowego BRAVO do 31 lipca.