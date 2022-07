Seniorzy z Międzyrzecza i okolic mogą skorzystać z dodatkowej opieki. Na czym polega program?

„Korpus Wsparcia Seniorów” w Międzyrzeczu

Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu wnioskował o wsparcie na dwa moduły programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Korpus Wsparcia Seniorów”. Moduł pierwszy to codzienna pomoc osobom potrzebującym wsparcia, drugi polega na opiece na odległość. Program skierowany jest do osób w wieku 65 lat i więcej, mieszkających na terenie gminy Międzyrzecz i potrzebujących wsparcia. Na obydwa moduły są jeszcze wolne miejsca. Wnioskować o pomoc codzienną można do końca tego roku, z kolei o teleopiekę wnioski można składać do 20 lipca.