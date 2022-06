Marcin Antczak z Kalska w castingu do programu Ninja Warrior Polska! Tor przeszkód pokonał jak burza

W niedzielę (5 czerwca) w Warszawie odbyły się castingi do telewizyjnego show Ninja Warrior Polska. Wzięli w nich udział również Lubuszanie, a wśród nich świebodzinianka Barbara Sztegner i Marcin Antczak z Kalska (gmina Międzyrzecz).

Barbara Sztegner ze Świebodzina w Ninja Warrior Polska

Barbara Sztegner jest zadowolona ze swojego udziału w castingu. To jej trzecie podjeście do programu. Za pierwszym razem zakończyła swoją przygodę z show na etapie castingów, za drugim razem odpadła w eliminacjach. - Poszło mi lepiej, niż w zeszłym roku. Najgorszy był chyba małpi gaj, ale się udało. Bardzo męczące były też biegi. Trzeba było się podnieść z leżenia na brzuchu i przebiec 10 razy po kilkanaście metrów - opowiada kobieta.

- Muszę jeszcze wysłać filmik i zdjęcia, gdzie pokażę, co robię na co dzień lub jak trenuję. Nie wiem, może jakieś szanse będą? Mam nadzieję. Jeśli do mnie zadzwonią to fajnie, a jeśli nie, to mówi się trudno - dodaje. Barbara Sztegner pochodzi ze Świebodzina i pracuje w ochronie, w Amazonie w Chociulach. Wolny czas poświęca głównie na sport.

Marcin Antczak z Kalska próbuje swoich sił w programie

Z castingowym torem przeszkód zmierzył się też Marcin Antczak z Kalska (gmina Międzyrzecz), który jest żołnierzem 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej. - Poszło bardzo dobrze, testy sprawnościowe to u mnie formalność. Czekam na oficjalną informację o tym, co dalej - mówi. Zakłada on, że dostanie się do eliminacji. Tor pokonywał jako 114-sty i z dotychczasowych uczestników, zdobył najlepszy czas. Zwraca jednak uwagę, że nie zawsze dostają się dalej najlepsi sportowcy, ważna jest również historia danej osoby i umiejętność wypowiedzi przed kamerą.