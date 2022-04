I Liceum Ogólnokształcące w Międzyrzeczu pożegnało maturzystów. Zobacz zdjęcia z uroczystości!

Pożegnanie maturzystów w I Liceum Ogólnokształcącym w Międzyrzeczu

Uczniów pożegnali również starosta powiatu międzyrzeckiego Agnieszka Olender, wicestarosta Zofia Plewa i przewodniczący Rady Powiatu Tomasz Jarmoliński. - Jeszcze przed Wami kochani tylko egzamin dojrzałości, by wkroczyć w pełni w dorosłe życie. Będzie on wymagał od Was wykorzystania zdobytej wiedzy oraz dobrego przygotowania, ale wszystko to, by zakończyć sukcesem nie tylko kolejny rok ciężkiej, wytężonej pracy, ale również, by spełnić marzenie o studiowaniu na wybranej uczelni - mówiła starosta i zachęcała do powrotu do Międzyrzecza po ukończeniu studiów.