Wspaniałe wiadomości z Przytocznej. Powstanie tutaj pierwszy klub dziecięcy! Rodzice czekali na niego z utęsknieniem

Nie będzie to żłobek, ale klub dziecięcy. Różnica jest nie tylko w nazwie - do klubu uczęszczać mogą dzieci od 1. roku życia. I tak będzie w Przytocznej.

- To jedna z ważniejszych inwestycji ostatnich lat. Do tej pory takiej placówki u nas nie było. Ale będzie: od wiosny 2024 r. - mówi wójt Bartłomiej Kucharyk.

Podkreśla, że potrzeba takiej inwestycji była i jest wielka. - Rodzice bardzo o nią zabiegali, my aktywnie szukaliśmy wsparcia w budowie. I udało się pozyskać dofinansowanie. To nie tylko inwestycja dla najmłodszych, ale też właśnie dla rodziców, którzy będą mógł podjąć pracę albo wrócić do tej, którą mieli - mówi B. Kucharyk.

W sumie gmina pozyskała na to przedsięwzięcie ponad 4 mln zł z różnych źródeł, w tym z Polskiego Ładu i ministerstwa rodziny.