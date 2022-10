Gmina Pszczew ma problem z wodą. Znikają jeziora i wysychają studnie. Co dalej?

Znika woda w Dużym Szarczu. Problem ma Pszczew i nie tylko

- U nas jest tragedia! W tych okolicach grzyby pojawiają się zazwyczaj pod koniec sierpnia, z początkiem września, a w tym roku po prostu ich nie było. Dlaczego? Bo nie padało, a grzyby są, gdy pada. Dopiero kilka dni temu, gdy jest trochę więcej opadów, się pojawiły. W sierpniu i wrześniu nie funkcjonowały u nas też skupy grzybów. To dobitny przykład pokazujący, jak jest sucho - mówi wójt Pszczewa Józef Piotrowski. Jak zaraz dodaje, poziom wody w jeziorze Duży Szarcz obniżył się w porównaniu z maksymalnym o około 1,2 metra. - To jest naprawdę ogromna skala ubytku. Tym mieszkańcom, którzy ze względu na odległość nie są podłączani do wodociągów, wysychają studnie. Jest dramat. Planujemy pewne rzeczy, ale niestety to i czasochłonne, i kosztowne sprawy projektowe, jak zastawki - mówi, nawiązując do współpracy gmin z Wodami Polskimi.