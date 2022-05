Żużlowiec w międzyrzeckiej podstawówce! Przedstawiciele Stali Gorzów odwiedzili uczniów SP 3. Były rozmowy, autografy i prezenty

Spotkanie w Szkole Podstawowej nr 3 w Międzyrzeczu

Dla Jasińskiego takie spotkanie w szkole z dziećmi to nie była pierwszyzna. Żużlowiec z początkiem maja odwiedził również Szkołę Podstawową nr 6 w Gorzowie Wielkopolskim. - Dzieci były bardzo zadowolone ze spotkania z panem Wiktorem. Dla nich to zawsze jest świetne przeżycie, spotkać się z kimś spoza szkoły, kto ma swoją pasję, osiągnięcia, dlatego cieszy nas to bardzo, że dzieciaki miały taką możliwość – mówi Bogumiła Hałas, dyrektor SP nr 6. Spotkanie żużlowca z uczniami było inicjatywą prywatną jednego z rodziców i miało na celu przybliżenie dzieciom czarnego sportu. Jasiński opowiedział dzieciom o tym, czym się zajmuje oraz jak wygląda jego zawód. Nie zabrakło także pamiątkowych zdjęć i autografów.