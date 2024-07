Wyniki egzaminu ósmoklasisty w Międzyrzeczu i całym powiecie. Które szkoły wypadły najlepiej? |RANKING

Ósmoklasiści do pisania egzaminu przystąpili w maju tego roku (dzieci, które z przyczyn zdrowotych nie mogły wówczas podejść do testu, pisały go w czerwcu).

W Polsce egzamin pisało ok. 220 900 uczniów spośród ok. 230 100 uczniów VIII klasy szkoły podstawowej (ok. 96 proc.), w tym ok. 11 300 uczniów - obywateli Ukrainy.

W skali kraju uczniowie ostatniej klasy szkoły podstawowej uzyskali średnio następujące wyniki:

język polski - 61%

matematyka - 52%

język angielski - 66%

*uczniowie klas VIII mogli wybrać, z jakiego języka obcego nowożytnego będą pisać egzamin; jednak zdecydowana większość uczniów podejmowała się napisania egzaminu z języka angielskiego.