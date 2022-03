Wycieczki rowerowe do 17 km od Międzyrzecza. Podpowiedzi jednodniowych wypraw. Gdzie w weekend 12 - 13 marca?

Trasy rowerowe w pobliżu Międzyrzecza

Zanim wyruszysz w trasę, sprawdź prognozę pogody. W sobotę 12 marca w Międzyrzeczu ma być nan°C. Nie powinno padać. W niedzielę 13 marca w Międzyrzeczu ma być nan°C. Nie będzie padać.

🚲 Trasa rowerowa: Pomnik Wilka

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 70,73 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 25 min.

Przewyższenia: 36 m

Suma podjazdów: 311 m

Suma zjazdów: 290 m

Trasę rowerową mieszkańcom Międzyrzecza poleca Kys30

Projekt trasy jeszcze nie sprawdzony

"Tu zakończył kompan życie, który owiec zżerał płód, Johann Unger należycie, zaspokoił jego głód..."