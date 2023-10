Wybory 2023 - lista lokali wyborczych w gm. Pszczew

adres: Stoki 37A, 66-330 Stoki numer okręgu do Sejmu: 8 numer okręgu do Senatu: 21

adres: Silna 24b, 66-330 Silna numer okręgu do Sejmu: 8 numer okręgu do Senatu: 21

adres: Policko 30a, 66-330 Policko numer okręgu do Sejmu: 8 numer okręgu do Senatu: 21

adres: Nowe Gorzycko 14, 66-330 Nowe Gorzycko numer okręgu do Sejmu: 8 numer okręgu do Senatu: 21

Dane pochodzą z Państwowej Komisji Wyborczej i mogą podlegać aktualizacji. Wszelkie błędy należy zgłaszać bezpośrednio do PKW.

adres: Władysława Sikorskiego 23, 66-330 Pszczew numer okręgu do Sejmu: 8 numer okręgu do Senatu: 21

adres: Szarcz 2, 66-330 Szarcz numer okręgu do Sejmu: 8 numer okręgu do Senatu: 21

adres: Stołuń 23a, 66-330 Stołuń numer okręgu do Sejmu: 8 numer okręgu do Senatu: 21

Jak głosować w wyborach parlamentarnych, aby mieć pewność, że głos zostanie uznany za ważny? Jak wziąć udział w głosowaniu, kiedy w dniu wyborów jesteśmy poza miejscem zameldowania? Jakie ułatwienia w czasie wyborów przysługują osobom z niepełnosprawnościami i seniorom? Odpowiedzi na te i inne ważne pytania zawarliśmy w naszym poradniku.

Wybory – kiedy odbywa się głosowanie?

Wybory do Sejmu i Senatu zarządzane są przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. W dniu, na który wyznaczone zostało głosowanie, lokale wyborcze czynne są od godziny 7.00 do godziny 21.00. W przypadku niezaplanowanych zdarzeń, które wymagały przerwania prac komisji, możliwe jest wydłużenie godzin otwarcia lokalu. Są to jednak sytuacje incydentalne.