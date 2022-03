Wulkan pozytywnej energii. Międzyrzecz wspiera Ukrainę

Głównym punktem akcji jest magazyn darów, utworzony w sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 4 w Obrzycach. – Mieszkańcy przywożą tutaj żywność, odzież, artykuły chemiczne i środki czystości – informuje koordynatorka akcji Alicja Jankowska.

Zebrane w gminie dary trafiają bezpośrednio do uchodźców, są także transportowane do magazynu regionalnego w Skwierzynie i wywożone na Ukrainę. – Gorąco dziękuję wszystkim mieszkańcom, który zaangażowali się w dobroczynną zbiórkę. Kolejny raz udowodniliście, że można na Was liczyć – komentuje burmistrz Remigiusz Lorenz.