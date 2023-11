Wpadł, bo zignorował znak „stop”. Był poszukiwany przez policję

Chciał się ukryć za garażami

Do policyjnego pościgu doszło w piątek, 3 listopada ok. godz. 18.30. Kierujący osobową toyotą, zjeżdżając z drogi ekspresowej S3, nie zastosował się do znaku „stop". Zauważyli to policjanci, którzy postanowili zatrzymać pojazd do kontroli.