Wielka chwila w Skwierzynie! W końcu otwarta została nowa hala sportowa

Przy zespole edukacyjnym w Skwierzynie otwarto nową halę sportową. Obiekt ma 2.600 mkw., 300 miejsc siedzących, a cały kompleks został przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Hala sportowa składa się z trzech segmentów: sala sportowa, zaplecze socjalne, zaplecze techniczne z magazynami i kotłownią. Hala powstała dzięki wsparciu z programu Polski Ład. Koszt całej inwestycji to 17,5 mln złotych, 8 mln to rządowe dofinansowanie.

