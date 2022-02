W tym samym miejscu na autostradzie A2 doszło do trzech kolizji! Uszkodzonych zostało sześć samochodów

Do nietypowej sytuacji doszło na autostradzie A2 w powiecie międzyrzeckim. W jednym miejscu doszło do trzech kolizji. W każdej z nich uczestniczyły dwa pojazdy. Autostrada w stronę Poznania przez ponad godzinę była zablokowana. To zdarzenie miało miejsce we wtorek, 15 lutego, w godzinach wieczornych. Po godzinie 18. służby dostały zgłoszenie do zdarzenia, w którym łącznie uszkodzonych zostało sześć pojazdów. - Zdarzenie miało miejsce na pasie autostrady A2 w stronę Poznania. Obecni na miejscu policjanci ustalili, że w tym samym miejscu doszło do trzech kolizji, w każdej z nich uczestniczyły dwa pojazdy - mówi sierżant sztabowy Mateusz Maksimczyk, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Międzyrzeczu. Jedna osoba uskarżała się na ból brzucha. Przewieziono ją do szpitala. Po wykonaniu badań okazało się jednak, że nic poważnego się nie stało. Skończyło się na uszkodzonych pojazdach, wobec czego zdarzenie zakwalifikowano jako kolizję, a sprawców ukarano mandatami. Do kolizji doszło na autostradzie A2 na pasie w kierunku Poznania:

