W tym mrocznym miejscu ginęli ludzie. Tajemnica do dziś skrywa się w lesie. Co się działo w Krzystkowicach?!

Lubuskie miasto duchów. Co naprawdę stało się w Kosinie, niedaleko Gorzowa?

Kombinat DAG Alfred Nobel Krzystkowice (Alfred Nobel Dynamit Aktien-Gesellschaft) to dziś pozostałości po niemieckiej fabryce amunicji. Zabudowania z okresu II wojny światowej znajdują się na terenie lasów w okolicach Nowogrodu Bobrzańskiego. Jest to naprawdę spory kompleks obejmujący blisko 35 km kwadratowych powierzchni. Mimo imponujących rozmiarów nie ławo go znaleźć.