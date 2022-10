W Trzcielu trwa budowa promenady i miejsca rekreacji. Miejscami przy Obrze będziemy spacerować... mostem!

Odcinkami promenada w Trzcielu będzie miała formę... mostu

Nowa promenada ma być idealnym miejscem do spacerów i rodzinnych wycieczek. Jej odcinki zostaną wybudowane w formie mostu nad wodą, co z pewnością jeszcze bardziej uatrakcyjni to miejsce. - Na razie prace idą bez zakłóceń, ładnie to wygląda. Przy plaży stanie również siłownia zewnętrzna i plac zabaw, tak że będzie to przyjemny szlak spacerowy dla rodzin z dziećmi. Powstaje coś naprawdę fajnego - mówi burmistrz Trzciela Jarosław Kaczmarek.