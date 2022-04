W Rokitnie zawarczą motory. Lubuscy motocykliści rozpoczną sezon od pielgrzymki

- Uczestnicy wydarzenia spotkają się o godz. 13.00 przy świebodzińskiej figurze Chrystusa Króla. Stamtąd wyruszą wspólnie na motocyklach do sanktuarium w Rokitnie, gdzie o godz. 15.00 odmówią Koronkę do Bożego Miłosierdzia i wezmą udział we mszy św. Po jej zakończeniu nastąpi obrzęd pobłogosławienia motocykli oraz braterska agapa – informuje ks. Andrzej Sapieha, rzecznik prasowy Kurii Diecezjalnej w Zielonej Górze.

Organizatorem pielgrzymki jest ks. Jarosław Zagozda, proboszcz z Baczyny (tel. 95-731-42-60).