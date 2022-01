W Pszczewie spotkali się wojewoda i samorządowcy z powiatu międzyrzeckiego. Rozmawiano o drugim rozdaniu środków z Polskiego Ładu

Spotkanie wojewody z samorządowcami w Pszczewie

Jak dodał, problemów w samorządach jest mnóstwo, jeszcze wiele obszarów wymaga zagospodarowania i zmian, a co za tym idzie - nakładów finansowych. - Samorządy jeszcze analizują, jakie obszary i które projekty powinny znaleźć się w II rozdaniu, umówiliśmy się na kontakty bezpośrednie. Myślę, że to zaowocuje dobrymi projektami i kolejnymi dobrymi kwotami dla samorządów - dodał.

To już trzecie spotkanie w powiatach, które odbywamy na prośbę samorządowców. Dzisiaj odbyło się szybkie spotkanie, ale też bardzo merytoryczne. Wiedza, którą uzyskałem pokazuje, że samorządowcy są doskonale przygotowani do II naboru inwestycji strategicznych w Polskim Ładzie - powiedział wojewoda lubuski Władysław Dajczak.

Gminy w powiecie międzyrzeckim mogą ubiegać się o dodatkowe środki

W ramach naboru każda jednostka samorządu terytorialnego może zgłosić do trzech wniosków o dofinansowanie do 5, 30 i 65 milionów złotych. Ponadto ruszył także nabór do gmin i powiatów "popegeerowskich", czyli wszystkie gminy w powiecie międzyrzeckim mogą ubiegać się o dodatkowe środki.