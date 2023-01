W Międzyrzeczu pobiegną, by uczcić wyzwolenie miasta. Odbędzie się VII Bieg Wyzwolenia

VII Bieg Wyzwolenia w Międzyrzeczu

Zawodnicy biegną niecałe 8 km. - Międzyrzecz był pod zaborami 152 lata, od II rozbioru do 1945 roku, 1 plus 5 plus 2 daje 8 - tłumaczy organizator Zbigniew Kolis - prezes Klubu Biegacza Piast- Międzyrzecz.

Organizatorzy przygotowali 60 medali dla 60 zawodników, lecz jedna osoba już po zamknięciu listy, wycofała swój udział, w związku z czym w wydarzeniu weźmie udział 59 uczestników. Każdy z nich otrzyma medal.

Tegoroczny medal ma dodać Ukraińcom otuchy i sił. organizator

Na jednej jego stronie znajduje się nazwa wydarzenia wraz z datą, a także wzorem - chorągwią na kopii polskiej husarii, jedynej jazdy w historii, która nigdy nie przegrała w boju. - To dobry znak i symboliczne przesłanie dla Ukrainy - mówi prezes, nawiązując do drugiej strony medalu z barwami Ukrainy i napisem po ukraińsku "Chwała Ukrainie i chwała jej obrońcom". - Mamy na to zgodę oficjalną od ambasady Ukrainy. Nawet sekretarz ambasady przetłumaczył nam ten napis. Poprzez bieg wyzwolenia liczymy także, że Ukraina wyzwoli się spod władzy Rosji i wygra, to takie symboliczne znaczenie - opowiada Kolis.