W Międzyrzeckim Rejonie Umocnionym liczono nietoperze. W tym roku były bardzo aktywne

Badania nietoperzy w MRU

Dziewięć grup naukowców z łącznie 10 krajów zeszło do podziemi rano, a pracę skończyło dopiero wieczorem. Przez ten czas badacze w poszukiwaniu nietoperzy przemierzyli 32 kilometry. Ich dane następnie zsumowano, co dało ogólny obraz liczebności.

Naukowcy podzielili się na dziewięć grup, a każda z nich skupiła się na wyznaczonym obszarze. Po zejściu do podziemi chiropterolodzy oznaczali nietoperze według gatunku - w MRU jest ich 12. Ten etap nastręczył nieco problemów, ponieważ wiele z gatunków jest do siebie podobnych, a nietoperzy nie można dotykać. Samo liczenie też musiało przebiegać sprawnie - wszystko, by nie zbudzić latających ssaków.

