W międzyrzeckim ogólniaku powitali nowy rok szkolny. Zdjęcia!

- Uczymy się tu współpracować, rozwiązywać problemy, wspierać się nawzwajem, a ponieważ to ogromnie ważne elementy ludzkiego życia, wspólnie musimy zadbać, by nasze liceum im. Heliodora Święcickiego w Międzyrzeczu było miejscem bezpiecznym, życzliwym i otwartym. Stworzenie tak dobrej atmosfery będzie możliwe tylko wtedy, gdy razem uczniowie, nauczyciele i rodzice będziemy się o to starać - mówiła w przemówieniu dyrektor Monika Kręciszewska.