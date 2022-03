Ulica Długa w Międzyrzeczu w budowie, jest także dofinansowanie na kolejne drogi. Zobacz, jak idą prace!

Zmiany na ulicy Długiej w Międzyrzeczu

Więcej zmian na Długiej? Jest na to szansa

Ulica Długa połączy ul. Poznańską z Żołnierską, biegnie do Obrzyc, następnie wzdłuż ogrodzenia oddzielającego teren szpitala i osiedla, aż do drogi na Żółwin. Gmina bierze pod uwagę utwardzenie także tamtego odcinka. Podczas spotkania, które miało miejsce 7 marca, burmistrz Międzyrzecza Remigiusz Lorenz spotkał się z członkiem zarządu województwa Tadeuszem Jędrzejczakiem i dyrektorami departamentów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego, a także dyrektorem Szpitala Dla Nerwowo i Psychicznie Chorych Ewą Lewicką-Michalewską. Wówczas m.in. omówiono propozycję przekazania gminie części szpitalnej działki na potrzeby poszerzenia ulicy Długiej na odcinku między obiema portierniami. Droga zostałaby w tym miejscu poszerzona i utwardzona, powstałby również chodnik. – Gmina jest skłonna oddać urzędowi swoją działkę, przylegająca do tego terenu, a przejęłaby półtorametrowy pas wzdłuż ulicy Długiej, to teren pomiędzy szpitalem, a osiedlem mieszkaniowym – tłumaczy Dariusz Brożek, rzecznik prasowy międzyrzeckiego magistratu.