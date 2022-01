Tygodniowy przegląd prasy 30.01.2022: Międzyrzecz, 23.01-29.01.2022. Poznaj najważniejsze informacje z Międzyrzecza

Przegląd tygodnia: Międzyrzecz, 30.01.2022. 23.01 - 29.01.2022: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Orkan ,,Malik" przechodzi przez województwo lubuskie. Strażacy interweniowali już 250 razy. Wyjeżdżali m.in. do połamanych gałęzi i drzew, zerwanych dachów i elewacji, ale też rozwozili agregaty do osób, u których zabrakło prądu, a są podłączeni do urządzeń podtrzymujących życie.

Pogoda. W województwie lubuskim w czasie weekendu może być bardzo niebezpiecznie. W naszym regionie przewiduje się silne porywy wiatru. Najgorsza ma być noc z soboty na niedzielę (z 29 na 30 stycznia) oraz sama niedziela, kiedy wiatr może miejscami osiągać nawet 115 kilometrów na godzinę. Winny za to jest orkan Malik, pod którego wpływem się znajdziemy.